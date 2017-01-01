Официальный сайт телеканала «Улыбка ребёнка»

Главная особенность отдыха в парке «Серена» — уют и комфорт

О «Летающих зверях» узнает вся планета

Улыбка каждого ребёнка теперь вместе с телеканалом «Смайлик»!

Серпантин: в Чехии появился Супергерой!

Город тачек. Всему своё время (ВИДЕО)

Кулинарный дневничок: десять фактов о конфетах! (ВИДЕО)

Малыши и Летающие звери. Зеркало (ВИДЕО)

ЗооПарк: Присцилла — свинка-пловчиха, спасшая жизнь малыша

Академия Стекляшкина. Выпуск №11. Дрожжи (ВИДЕО)

Мастер-класс: обучающие часы из CD

Без чемодана. Ничего себе базар! (ВИДЕО)

Кулинарный дневничок: сливочные ириски

Малыши и Летающие Звери. Просто так. 38 серия (ВИДЕО)

ЗооПарк: чем занят пес, когда хозяев нет дома (ФОТО)

Випо в Австрии. Моцарт для детей (ВИДЕО)

Мастер-класс: цветок из семян тыквы

Глазам не верю! Веревки (ВИДЕО)

Серпантин: «Летающие звери» и весна высокого полета

Ты в эфире. Танцы на вокзале и в люльке (ВИДЕО)

Серпантин: 4 летняя художница-модельер (ФОТО)

Город тачек. Нет большей любви (ВИДЕО)

Кулинарный дневничок: торт из миндального теста с вишней и шоколадом

Малыши и Летающие звери. Куда улетают шарики. 37 серия

ЗооПарк: черепахи-путешественницы (ФОТО)

Академия Стекляшкина. Выпуск №10. Пластичные вещества (ВИДЕО)

Мастер-класс: аромакамушки

Кулинарный дневничок: чизкейк с мятой

«Папины сказки». «Красная шапочка» (ВИДЕО)

Серпантин: как пятилетний герой свою сестру спас

Город тачек. Цена свободы (ВИДЕО)

Кулинарный дневничок: Цветаевский яблочный пирог

Малыши и Летающие звери. Здравствуй! (ВИДЕО)

ЗооПарк: какое имя у дельфина?

Глазам не верю: Бумага (ВИДЕО)

Мастер-класс: огород в яичных скорлупках

Олимпийская академия. Что такое Олимпийские игры (ВИДЕО)

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